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Чому в Apple Watch немає унікальних циферблатів? Виробник назвав причину

20 Червня 2023, 14:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple Watch
Джерело: Unsplash

Компанія Apple назвала причину головного недоліку розумних годинників Apple Watch – йдеться про неможливість використання сторонніх циферблатів. Багато років користувачі просять додати цю функцію.

Відповісти на питання вирішив віцепрезидент Apple з технологій Кевін Лінч. Як виявилося, вся справа в стараннях самої компанії та зручності.

Лінч заявив, що Apple дуже багато працює над кожним циферблатом, роблячи їх зручними. І щоб версії користувачів працювали справно на нових моделях або після оновлень, Apple потрібно зробити купу роботи і підготувати циферблати заздалегідь.

До цього варто додати можливі оновлення застосунків, інформація з яких має відображатися на циферблатах правильно. Якщо користувач зможе кастомізувати інформацію на екрані Apple Watch, то вона повинна відображатися завжди коректно. Це зробити дуже складно, якщо розв’язати руки фанатам.

Нагадаємо, що Apple представила iOS 17 для iPhone, де представила купу дрібних змін. Кардинально нових функцій не очікується – найбільше саме поліпшень.

Так, компанія зосередилася на збільшенні рівня безпеки, додатку у вигляді щоденника, оновленій книзі контактів і живій голосовій пошті.

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Джерело
MacRumors
Теги
Apple
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