Слухатимуть Баскова: у Вконтакте та Яндекс.Музыку не завантажуються іноземні треки

Всі цивілізовані та сучасні послуги нині заблоковані в Росії, зокрема, що стосується музичних стримінгових сервісів.

Внаслідок чого росіяни вирішили, що розумніші, ніж решта світу, але знову провалилися.

Річ у тому, що вони хотіли тепер слухати ту саму музику у Вконтакті та Яндекс.Музиці. Проте сталося не як гадалося, оскільки бібліотеки з іноземними виконавцями туди просто не завантажуються.

Виявилося, що обдурити світові компанії лаптями та молотком не виходить.

Тому тепер росіянам залишається лише задовольнятися Басковим та Валерією (якщо ще хтось пам’ятає, хто це). До речі, у Вконтакті переконують, що вже вирішують проблему. Найімовірніше вдатися до улюблених у Росії крадіжки та піратства. Адже Вконтакте й раніше була платформою із величезною кількістю піратського контенту.

До речі, з хороших новин також, що тепер і ТВ-шоу дивитися не можна. Адже левова частка шоу в РФ – це франшизи від закордонних компаній, які просто відкликають свої контракти. Під удар потрапили Голос і навіть Поле чудес.