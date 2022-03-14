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Слухатимуть Баскова: у Вконтакте та Яндекс.Музыку не завантажуються іноземні треки

14 Березня 2022, 19:54
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Слухатимуть Баскова: у Вконтакте та Яндекс.Музыку не завантажуються іноземні треки

Всі цивілізовані та сучасні послуги нині заблоковані в Росії, зокрема, що стосується музичних стримінгових сервісів.

Внаслідок чого росіяни вирішили, що розумніші, ніж решта світу, але знову провалилися.

Річ у тому, що вони хотіли тепер слухати ту саму музику у Вконтакті та Яндекс.Музиці. Проте сталося не як гадалося, оскільки бібліотеки з іноземними виконавцями туди просто не завантажуються.

Виявилося, що обдурити світові компанії лаптями та молотком не виходить.

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Тому тепер росіянам залишається лише задовольнятися Басковим та Валерією (якщо ще хтось пам’ятає, хто це). До речі, у Вконтакті переконують, що вже вирішують проблему. Найімовірніше вдатися до улюблених у Росії крадіжки та піратства. Адже Вконтакте й раніше була платформою із величезною кількістю піратського контенту.

До речі, з хороших новин також, що тепер і ТВ-шоу дивитися не можна. Адже левова частка шоу в РФ – це франшизи від закордонних компаній, які просто відкликають свої контракти. Під удар потрапили Голос і навіть Поле чудес.

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