Будут слушать Баскова: во Вконтакте и Яндекс.Музыке не загружаются иностранные треки

Все цивилизованные и современные сервисы нынче заблокированы в России, в частности, что касается музыкальных стриминговых сервисов.

В результате чего россияне решили, что умнее всего мира, но снова провалились.

Дело в том, что они хотели теперь слушать ту же музыку во Вконтакте и Яндекс.Музыке. Но не тут то было, так как библиотеки с иностранными исполнителями туда просто не загружаются.

Оказалось, что обмануть мировые компании лаптями и молотком не получается.

Поэтому теперь россиянам остается лишь довольствоваться Басковым и Валерией (если еще кто-то помнит, кто это). Кстати, во Вконтакте убеждают что уже решают проблему. Скорее всего прибегнуть к любимым в России воровству и пиратству. Ведь Вконтакте и раньше была платформой с огромным количеством пиратского контента.

Кстати, из хороших новостей, также, то что теперь и ТВ-шоу смотреть нельзя. Ведь львиная доля шоу в РФ — это франшизы от заграничных компаний, которые попросту отзывают свои контракты. Под удар попали Голос и даже Поле чудес.