Уже 14 березня соціальну мережу Instagram заблокують у Росії. Таке рішення ухвалив уряд РФ на тлі війни в Україні, однак воно викликало неабияку паніку серед російських артистів та блогерів, оскільки це було джерело їхнього заробітку.

Росія “дбає” про своїх громадян, а тому намагається всіляко убезпечити їх від правди, якої останнім часом у Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) стало дуже багато. У той час, як українські міста страждають від дій агресорів та гинуть мирні люди, росіяни плачуть на камеру, що позбавляються соцмережі та закликають своїх підписників переходити у Вконтакте чи Telegram.

Так, та, чиї люди завжди з нею – Ольга Бузова опублікувала прощальний пост, у якому розповіла, що в Instagram із кінця 2012 року.

Вона заявила, що ніколи не накручувала підписників, яких понад 23 млн, проте багато хто все ж таки відмовляється в це вірити.

– Ви тут усі мої… Мої люди. Пишаюся, що в той момент, коли в нас можуть забрати те, що ми з вами створювали сім років, ми є №1 в Instagram у Росії та СНД. Я говорила багато разів і зараз хочу сказати ще — я люблю вас і вдячна за вашу любов та підтримку протягом стількох років. Зараз пишу пост і плачу. Сподіваюся, це все не правда, і ми залишимося тут, – написала Бузова.

Блогер Аліна Ботанова, за сторінкою якої стежить 411 тис. користувачів, закликала всіх шанувальників переходити в Telegram. Для того, щоб прийшло більше людей, вона навіть пообіцяла подарувати за коментар 100 тис. рублів.

Також вона пояснила, що якщо Meta визнають екстремістською організацією, то не допоможе навіть VPN.

– Якщо щось викладемо, то за це можуть дати термін, – написала Ботанова.

Блогер-мільйонник Каріна Палецьких, на яку більшість користувачів підписано через її дітей, теж засмутилася, зазначивши, що йде ціла епоха.

– Я навіть не дуже хочу в це вірити, але доведеться. Не хочу втрачати з вами зв’язок… Ох, скільки ж я вам хотіла розповісти і поділитися, але відкладала на потім… Можливо, це останній мій пост тут, в Instagram, – написала вона.

Ба більше, Палецьких жодного разу не заїкнулася про те, що в Україні йде війна та гинуть діти, хоч і своїх у неї троє. Проте вчора, 11 березня, блогер терміново купила квартиру в Дубаї. Про що розповіла в своєму мікроблозі, назвавши це рішення “запасною подушкою”.

Згадала про те, що Instagram доживає останні дні в РФ і ведуча Тіна Канделакі, яка виступає за війну.

– У зв’язку з цим запрошую вас у свої акаунти в інших соцмережах. Давайте залишатись разом! – написала вона.

Страждає за Instagram і Ліза Міллер — блогерка, яка має понад 7 млн ​​підписників. Вона оприлюднила фото, на якому зображена в сльозах.

– Це кінець! Майже дев’ять років я провела тут, і все це закінчиться сьогодні. Рішення ухвалено. Instagram заблокують. Дякую вам, що були тут зі мною, що разом ми прожили мої найцінніші моменти, народження моїх діток – Мар’яші та Марка. Друзі, не хочу вас втрачати! Люблю шалено, — написала Міллер.

Сумує за соцмережею й Аліна Акілова – ще одна блогерка. Вона сказала, що їй дуже сумно, оскільки останні сім років вона ділилася з підписниками всім, що відбувається в її житті – заміжжя, народження дитини, розлучення.

– А скільки всього ще попереду… нове кохання. Дай Бог ще дітки… Люблю вас і сумуватиму, – написала вона.

Ще одним розчаруванням для українок стала Оксана Самойлова – дружина репера Джигана, який з Одеси. Вона також не висловилася проти війни, як і її чоловік, проте засмутилася тим, що Instagram відключать.

– 10 років щодня я вела Instagram, ви в мене були найактивнішою аудиторією серед усієї російськомовної. Я вам дуже за це вдячна. Дякую, – сказала Самойлова.

Висловився і репер Єгор Крід, який закликав не забувати про програми, що допомагають обходити блокування.

– Ну от і все. Не погана вийшла історія. Instagram, тебе не вистачатиме. Друзі, не вистачатиме кожного з вас, – сказав Крід.

Ми згадали лише малу частину російських блогерів, по яким болісно вдарить блокування Instagram. Адже для більшості з них соцмережа була основним джерелом заробітку.

Є невелика ймовірність того, що вони зрозуміють, чому і для чого їхня влада відрізає їм спілкування з усім зовнішнім світом. Проте більшість із них боягузи, які не можуть сказати правду, оскільки в РФ все погано зі свободою слова.

Instagram у РФ заблокують о 00.00 14 березня.

Ба більше, не працює в Росії й TikTok. Залишилося дочекатися блокування Вконтакте та Telegram.