У Росії вони можуть повністю відключити доступ до YouTube. Це може статися, якщо популярний відеосервіс не виконає вимог Роскомнагляду.

Про це заявляє заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Антон Горєлкін.

Так, за словами чиновника, Роскомнагляд показав свої серйозні наміри з Instagram, коли влада РФ обмежила доступ понад 80 млн жителів до популярної американської соцмережі. Місцева влада має юридичну можливість заблокувати доступ, адже список нібито порушень на території РФ у YouTube “дуже значний”.

На думку РКН, YouTube не видалила понад 2,5 тис. відеозаписів з платформи, які “мають неправдиву інформацію про спецоперацію на Донбасі”. Іншими словами, влада РФ хоче прибрати з сервісу всю правду про війну Росії з Україною.

Цілком можливо, що відключення YouTube від Росії можуть здійснити вже найближчими днями.

Нещодавно так вчинили з Instagram – глава соцмережі Адам Моссері заявив, що ситуація жахлива. Ще з 4 березня у РФ заблокували й Facebook – за нібито спотворення інформації та публікації подробиць про війну в Україні.