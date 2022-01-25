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Слідом за криптовалютою: популярні відеокарти почали масово дешевшати

25 Січня 2022, 14:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Видеокарта
Джерело: Depositphotos

Відеокарти великих виробників почали знижуватися в ціні. Причиною цього називають зниження курсу криптовалют – біткоїну та Ethereum.

Так, за останній тиждень вартість найпопулярнішої цифрової валюти впала до позначки $33 тис. – це вдвічі нижче, ніж піковий показник у листопаді 2021. Це викликало ланцюгову реакцію — видобувати криптовалюту за допомогою процесорів невигідно.

Так, навіть на одному з найбільших торгових майданчиків eBay ціни на відеокарти AMD, Nvidia і MSI знизилися від 5 до 11%.

Зміни біткоїну в ціні експерти пояснюють прогнозами великої інвестиційної компанії Goldman Sachs. Аналітики заявили про можливе посилення політики влади США для зупинення інфляції. На початку року Goldman Sachs прогнозували протилежне — за їхніми словами, біткоїн міг перевищити позначку $100 тис.

Нагадаємо, що раніше китайські інсайдери прогнозували подорожчання відеокарт на ринку. Так, компоненти для комп’ютерів та ноутбуків подорожчають на 20% у 2022 році. Причина цього – висока вартість доставлення та дефіцит мікросхем. Нестача компонентів точно триватиме до наступного року.

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Власникам ігрових консолей можна не переживати з приводу дефіциту – компанія Sony опублікувала список ігор для PS5 та PS4, які з’являться у 2022 році та пізніше. У рейтингу з’явилися навіть інді-ігри, які не розраховані на широку аудиторію.

Джерело
The Verge
Теги
Ігри , Відеоігри
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