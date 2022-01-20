Процесори та відеокарти для комп’ютерів та ноутбуків подорожчають на 20% у 2022 році. Ціни піднімуть найбільші виробники компонентів – AMD, Intel, NVIDIA.

Китайські інсайдери запевняють, що зміни запровадять у зв’язку із зовнішніми факторами – високою вартістю доставлення компонентів та дефіцитом мікросхем. Остання проблема стала серйозною ще 2021 року, коли навіть Apple була змушена скоротити виробництво новеньких iPhone.

Найбільша у світі компанія з виробництва напівпровідників TSMC вже збільшила розцінки на створення чипів, що спричинить подорожчання наступних процесорів – AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 6000H/U, NVIDIA GeForce RTX 40 та Intel ARC.

Навіть зараз актуальні відеокарти практично неможливо купити. Якщо компоненти й з’являються в магазинах, їх моментально замовляють перекупники, щоб потім продати у кілька разів дорожче.

Відомо, що TSMC заявила про подорожчання своїх послуг ще у серпні 2021 року, але тоді зміни торкнулися далеко не всіх компаній. Ще тоді корпорація заявила, що дефіцит мікросхем збережеться до 2023 року, доки компанії не зможуть посилити свою виробничу потужність.

І хоча відеокарти зараз у дефіциті, на ринку відеоігор може відбутися дуже велика угода – Microsoft купує компанію Activision Blizzard за $68,7 млрд. Компанія займається виробництвом великих ігор. Можливо, деякі з них зроблять ексклюзивом для Xbox – консолі Microsoft.