Видеокарты крупных производителей начали падать в цене. Причиной этому называют снижение курса криптовалют — биткоина и Ethereum.

Так, за последнюю неделю стоимость самой популярной цифровой валюты упала до отметки в $33 тыс. — это в два раза ниже, чем пиковый показатель в ноябре 2021. Это вызвало цепную реакцию — добывать криптовалюту с помощью процессоров невыгодно.

Так, даже на одной из крупнейшей торговой площадке eBay цены на видеокарты AMD, Nvidia и MSI снизились от 5 до 11%.

Изменения биткоина в цене эксперты объясняют прогнозами крупной инвестиционной компании Goldman Sachs. Аналитики заявили о возможном усилении политики властей США для остановки инфляции. В начале года Goldman Sachs прогнозировали обратное — по их словам, биткоин мог превысить отметку в $100 тыс.

Напомним, что раньше китайские инсайдеры прогнозировали подорожание видеокарт на рынке. Так, комплектующие для компьютеров и ноутбуков подорожают на 20% в 2022 году. Причина этому — высокая стоимость доставки и дефицит микросхем. Нехватка компонентов точно продлится до следующего года.

Владельцам игровых консолей можно не переживать по поводу дефицита — компания Sony опубликовала список игр для PS5 и PS4, которые появятся в 2022 году и позднее. В рейтинге появились даже инди-игры, которые не рассчитаны на широкую аудиторию.