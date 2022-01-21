Популярна соцмережа TikTok тестує функцію платних підписок – автори коротких відео можуть отримувати плату за перегляд контенту від користувачів.

У компанії не поспішають розкривати принцип нововведення. Представник TikTok Закарі Кізер заявив, що завжди думають про нові способи принести користь великій спільноті.

Це ще один спосіб монетизувати свою популярність у TikTok – на початку грудня компанія представила програму Creator Next, у якій є інструменти для заробітку на контенті. З її допомогою користувачі можуть надсилати чайові блогерам.

Як саме TikTok додасть прямі платежі до своєї дуже успішної бізнес-моделі — невідомо. Про ціни на послуги у компанії також не повідомили.

Ця заява була опублікована одразу після Instagram – у цій соцмережі блогери також зможуть робити платну підписку. Так, охочі побачити закритий контент щомісячно платитимуть від $0,99 до $99,99 – ціни встановлюватимуть самі творці фото та відео. Про терміни появи цієї функції також невідомо.

Сама соцмережа має амбітні плани на 2022 рік. Зараз Instagram тестує одразу три стрічки новин, серед якої й хронологічна — її прибрали з додатків ще у 2017 році. Тоді замість неї представили нову – у ній зображався контент, обраний алгоритмами.