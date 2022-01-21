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Інтернет

Слідом за Instagram: TikTok тестує платні підписки

21 Січня 2022, 08:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Слідом за Instagram: TikTok тестує платні підписки
Джерело: Unsplash

Популярна соцмережа TikTok тестує функцію платних підписок – автори коротких відео можуть отримувати плату за перегляд контенту від користувачів.

У компанії не поспішають розкривати принцип нововведення. Представник TikTok Закарі Кізер заявив, що завжди думають про нові способи принести користь великій спільноті.

Це ще один спосіб монетизувати свою популярність у TikTok – на початку грудня компанія представила програму Creator Next, у якій є інструменти для заробітку на контенті. З її допомогою користувачі можуть надсилати чайові блогерам.

Як саме TikTok додасть прямі платежі до своєї дуже успішної бізнес-моделі — невідомо. Про ціни на послуги у компанії також не повідомили.

Ця заява була опублікована одразу після Instagram – у цій соцмережі блогери також зможуть робити платну підписку. Так, охочі побачити закритий контент щомісячно платитимуть від $0,99 до $99,99 – ціни встановлюватимуть самі творці фото та відео. Про терміни появи цієї функції також невідомо.

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Сама соцмережа має амбітні плани на 2022 рік. Зараз Instagram тестує одразу три стрічки новин, серед якої й хронологічна — її прибрали з додатків ще у 2017 році. Тоді замість неї представили нову – у ній зображався контент, обраний алгоритмами.

Джерело
The Verge
Теги
Instagram , TikTok
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