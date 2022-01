Instagram активно тестує повернення хронологічної стрічки до сервісу. Глава соцмережі Адам Моссері заявив, що експерти також вивчають можливість нових налаштувань подачі контенту. Адам також показав нове меню із трьома варіантами зображення повідомлень у стрічці Instagram.

Testing Feed Changes ????

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌???? pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022