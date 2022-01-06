Instagram активно тестує повернення хронологічної стрічки до сервісу. Глава соцмережі Адам Моссері заявив, що експерти також вивчають можливість нових налаштувань подачі контенту. Адам також показав нове меню із трьома варіантами зображення повідомлень у стрічці Instagram.

Testing Feed Changes ???? We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following We hope to launch these soon. More to come. ✌???? pic.twitter.com/9zvB85aPSp — Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022

Перший варіант отримав назву Домашня сторінка – це вже звична стрічка Instagram, яка за допомогою алгоритмів відображає цікавий для користувача контент.

Ще один розділ отримав назву Обране — у ньому покажуть публікації тих сторінок, які користувач заздалегідь обрав. Функція підійде для тих, хто не хоче пропустити жодного посту від своїх друзів, знайомих чи кумирів.

Остання стрічка отримала назву Читані — з’явиться доступ до хронологічної стрічки публікацій від тих облікових записів, на які користувач підписаний.

Алгоритм відображення контенту Instagram критикували користувачі ще з моменту впровадження у 2016 році. Протягом останніх років Моссері активно пояснював, як працює система, а також дослухався до претензій користувачів.

Ще наприкінці грудня глава Instagram розкрив плани на 2022 рік. Так, акцент робитимуть на відео, поєднуючи технології сервісу з функцією Reels. Також зміни стосуватимуться і творців контенту – в Instagram з’явиться ще більше інструментів для монетизації. Моссері додав, що у 2022 році у сервісі помітно покращать процес обміну повідомленнями.