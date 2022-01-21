Популярная соцсеть TikTok тестирует функцию платных подписок — авторы коротких видео смогут получать плату за просмотр контента от пользователей.

В компании не спешат раскрывать принцип работы нововведения. Представитель TikTok Закари Кизер заявил, что всегда думают о новых способах принести пользу крупному сообществу.

Это еще один способ монетизировать свою популярность в TikTok — в начале декабря компания представила программу Creator Next, в которой есть инструменты для заработка на контенте. С ее помощью пользователи могут отправлять чаевые блогерам.

Как именно TikTok добавит прямые платежи в свою очень успешную бизнес-модель — неизвестно. О ценах на услуги в компании также не сообщили.

Это заявление было опубликовано сразу после Instagram — в этой соцсети блогеры также смогут делать платную подписку. Так, желающие увидеть закрытый контент будут ежемесячно платить от $0,99 до $99,99 — цены будут устанавливать сами создатели фото и видео. О сроках появления этой функции также неизвестно.

Сама соцсеть имеет амбициозные планы на 2022 год. Сейчас Instagram тестирует сразу три новостные ленты, среди которой и хронологическая — ее убрали из приложений еще в 2017 году. Тогда вместо нее представили новую — в ней отображался контент, выбранный алгоритмами.