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Следом за Instagram: жителей России могут оставить без YouTube

14 марта 2022, 17:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Следом за Instagram: жителей России могут оставить без YouTube
Источник: Unsplash

В России могут полностью отключить доступ к YouTube. Это может произойти, если популярный видеосервис не выполнит требования Роскомнадзора.

Об этом заявляет заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Так, по словам чиновника, Роскомнадзор показал свои серьезные намерения с Instagram, когда власти РФ ограничили доступ более 80 млн жителей к популярной американской соцсети. У местной власти есть юридическая возможность заблокировать доступ, ведь список якобы нарушений на территории РФ в YouTube “очень внушительный”.

По мнению РКН, YouTube не удалила более 2,5 тыс. видеозаписей с платформы, которые “имеют недостоверную информацию о спецоперации на Донбассе”. Другими словами, власти РФ хотят убрать с сервиса всю правду о войне России с Украиной.

Вполне возможно, что отключение YouTube от России могут осуществить уже в ближайшие дни. 

Совсем недавно так поступили с Instagram — глава соцсети Адам Моссери заявил, что ситуация ужасная. Еще с 4 марта в РФ заблокировали и Facebook — за якобы искажение информации и публикации подробностей о войне в Украине.

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Теги
YouTube , Війна в Україні
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