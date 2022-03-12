У понеділок, 14 березня, соціальну мережу Instagram заблокують у Росії. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ на тлі війни в України.

Глава Instagram Адам Моссері наголосив, що понад 80 млн користувачів соцмережі відріжуть від всього світу.

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– У понеділок у Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 млн людей у Росії одне від одного та від решти світу. Ситуація жахлива, – зазначив він.

Раніше російський Роскомнагляд заявив, що заблокує соціальну мережу Instagram, яка належить

компанії Meta Platforms, Inc.

Meta тимчасово скасувала для користувачів Facebook та Instagram у низці країн заборону на заклики до насильства проти російських військових, які вторглися в Україну та вбивають мирних мешканців.

Вже 4 березня уряд Російської Федерації ухвалив рішення про блокування соцмережі Facebook через так звану “дискримінацію“ російських ЗМІ, які спотворюють інформацію та називають військове вторгнення РФ в Україну “спеціальною операцією на Донбасі“.