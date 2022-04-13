Додаток найбільшого російського банку Сбербанк видалили з Google Play. На такий крок пошуковик пішов через санкції проти банку.

Про зміну повідомляється на сайті фінустанови РФ.

– Через введені санкції мобільний додаток Сбербанк Онлайн для смартфонів Android недоступний для скачування та оновлення в магазині Google Play, – заявили в банку.

Це означає, що користувачі не зможуть під’єднатися до сервісу, якщо програма не була встановлена ​​на їхні смартфони заздалегідь. З огляду на те, що програми для мобільного банкінгу вимагають постійних оновлень для безпеки – користувачам доведеться встановлювати сучасну версію, але це неможливо через блокування з боку Google.

Аналогічно вчинила і компанія Apple – на початку квітня з магазину App Store для iPhone також зникла програма банку. На це вплинули санкції із боку США та країн ЄС. І якщо власники Android можуть встановити сервіс за допомогою сторонніх сайтів, захист iOS 15 не дозволяє цього зробити.

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