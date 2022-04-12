Компанія Google створює фонд підтримки українських стартапів на $5 млн. Це допоможе розвиватись нашій країні в період війни з Росією.

Про це заявили у Мінцифрі з посиланням на блог фонду Google.

– В Україні є потужна та активна спільнота стартапів, але через тривалу війну економіка та бізнес стикаються із серйозними проблемами. Google допоможе українським підприємцям розвивати бізнес та зміцнювати громаду під час війни, а також продовжити роботу після перемоги, – розповіли у міністерстві.

Подати заявку можна за посиланням.

Так, обрані стартапи отримають фінансову підтримку до $100 000, а Google надасть своє менторство та використання хмарних сервісів Google Cloud.

У Мінцифрі розповіли, що заявку на отримання допомоги можуть подати автори стартапів, які були створені та базувалися в Україні до 24 лютого цього року, а також пройшли тестування (MVP) та мають доведену прибутковість.

У Міністерстві зазначили, що пріоритетність даватимуть тим ідеям, які несуть соціальну місію.

У разі отримання грошової допомоги, засновник стартапу зможе відновлювати та розвивати свій бізнес, а також розв’язувати проблеми та боротися із кризою.

Нагадаємо, що для українців є безкоштовні IT-курси, де можна освоїти популярні професії навіть на тлі війни з Росією.