Приложение крупнейшего российского банка Сбербанк удалили из Google Play. На такой шаг поисковик пошел из-за санкций против банка.

Об изменения сообщается на сайте финучреждения РФ.

— Из-за введенных санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн для смартфонов Android недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play, — заявили в банке.

Это значит, что пользователи не смогут воспользоваться сервисом, если приложение не было установлено на их смартфоны заранее. Учитывая, что программы для мобильного банкинга требуют постоянных обновлений для безопасности — пользователям придется устанавливать современную версию, но это невозможно из-за блокировки со стороны Google.

Аналогично поступила и компания Apple — в начале апреля с магазина App Store для iPhone также исчезла программа банка. На это повлияли санкции со стороны США и стран ЕС. И если владельцы Android могут установить сервис с помощью сторонних сайтов, то защита iOS 15 не позволяет этого сделать.

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