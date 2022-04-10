Компанія Wise, яка займається електронними переказами коштів, може спростити зберігання, переказ та розрахунки грошей у різних валютах для біженців з України. Про це заявили на сайті лондонської організації.

Інструкція як зареєструватися в Wise, проводити розрахунки та перекази коштів – далі у матеріалі.

Щоб користуватися послугами компанії, необхідно впевнитись, що всі необхідні умови дотримано:

1. Для початку потрібно переконатися, що послуги компанії надаються клієнтам у країні, де ви перебуваєте. Ознайомитись із докладним списком можна на сайті компанії;

2. Необхідно буде надати посвідчення особи. Для цього потрібен один з наступних документів: посвідчення водія, закордонний паспорт, або ID-картка. Якщо з собою немає документів — можна скористатися посвідченням біженця;

3. Нові клієнти повинні поповнити рахунок банківським переказом із картки, яка зареєстрована на ваше ім’я;

4. Для отримання фізичної картки необхідно вказати адресу в Європейській Економічній Зоні для доставлення;

5. Також для відкриття рахунку у доларах або євро, необхідно зробити селфі за допомогою програми Wise.

Щоб зареєструватися, необхідно:

1. Встановити програму Wise на смартфон, або скористатися сайтом компанії;

2. Натисніть кнопку Реєстрація;

3. Заповнити інформацію про себе: ім’я, дата народження, адресу проживання та номер телефону;

4. Після цього на сайті Wise необхідно активувати обліковий запис. Для цього необхідно поповнити рахунок від 20 фунтів (близько 800 грн) з картки, яка оформлена на ваше ім’я. Далі – підтвердити свою особу та призначення облікового запису;

5. Після активації облікового запису, можна замовити картку на потрібну адресу та сплатити €6 за її виготовлення та доставлення.

Доставлення займе до двох тижнів, а активувати пластикову картку можна за допомогою оплати послуг або зняття готівки у банкоматі.