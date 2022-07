Компанія Samsung проведе презентацію нових пристроїв Galaxy Unpacked 10 серпня. На заході покажуть складаний смартфон Galaxy Z Flip 4, а також розумний годинник Galaxy Watch 5.

Про це заявив інсайдер Еван Блас, якому до рук потрапила реклама від Samsung. На зображенні відображена дата, а також розмите зображення неоголошеної складної моделі Samsung Galaxy Z Flip 4, про яку інсайдери багато дізналися ще до презентації.

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022