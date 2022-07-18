Компанія Samsung проведе презентацію нових пристроїв Galaxy Unpacked 10 серпня. На заході покажуть складаний смартфон Galaxy Z Flip 4, а також розумний годинник Galaxy Watch 5.

Про це заявив інсайдер Еван Блас, якому до рук потрапила реклама від Samsung. На зображенні відображена дата, а також розмите зображення неоголошеної складної моделі Samsung Galaxy Z Flip 4, про яку інсайдери багато дізналися ще до презентації.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

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Крім складаного смартфона, публіці покажуть і Galaxy Fold 4 – експерти запевняють, що особливих змін у дизайні не варто очікувати, у порівнянні з торішніми моделями.

Крім смартфонів із шарніром для згинання, фанати Samsung побачать розумні годинники – Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro. На відміну від моделей 2021 року аксесуари не отримають раму навколо дисплея, яку можна обертати. Фанатам це, напевно, не сподобається, адже це була “фішка” цього модельного ряду.

Дата майбутнього запуску Samsung 10 серпня раніше була розкрита Джоном Проссером, який зазначив, що пристрої можуть надійти в продаж 26 серпня.

Відразу після цього на фанатів мобільних смартфонів чекає ще один захід – презентація iPhone 14 запланована на 12 вересня. Разом із ним Apple покаже й інші довгоочікувані пристрої – iPad, Apple Watch, комп’ютери Mac, навушники AirPods Pro, розумна колонка HomePod та приставка Apple TV.