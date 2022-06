Компанія Apple може виплатити власникам iPhone $928 млн у справі про уповільнення роботи смартфонів. Близько 25 млн фанатів компанії можуть отримати по $37, якщо суд стане на бік потерпілих.

Позов на Apple подав агентство захисту прав споживачів після того, як у січні 2017 року Apple знизила продуктивність мільйонів iPhone, вводячи в оману власників телефонів. Компанія вже виправдала свої дії, заявивши, що це необхідно для збільшення терміну служби телефонів.

З одним з чергових оновлення iOS для iPhone корпорації довелося уповільнити роботу смартфонів, оскільки потужності для швидкої обробки даних просто не вистачало. І замість безкоштовної заміни акумуляторів на старих пристроях для стабільної роботи компанія вирішила погіршити характеристики смартфона.

Проблема торкнулася моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus та iPhone X.

Компенсація у розмірі $928 млн дозволить компенсувати збитки кожному власнику смартфона. Щоправда, це стосується лише мешканців Англії.

Незабаром Apple кардинально змінить свої телефони – вже до кінця 2024 року компанія змушена оснастити свої iPhone зарядкою типу USB-C, який активно використовується в гаджетах на Android. Таке рішення ухвалили в ЄС, і щоб компанія й надалі продавала свої пристрої на території Європи, їй доведеться погодитись із правилами.