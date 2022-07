Компания Samsung проведет презентацию новых устройств Galaxy Unpacked 10 августа. На мероприятии покажут складной смартфон Galaxy Z Flip 4 а также умные часы Galaxy Watch 5.

Об этом заявил инсайдер Эван Бласс, которому в руки попала реклама от Samsung. На картинке отображена дата, а также размытое изображение необъявленной складной модели Samsung Galaxy Z Flip 4, о которой инсайдеры многое узнали еще до презентации.

See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU

— Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022