Компания Samsung проведет презентацию новых устройств Galaxy Unpacked 10 августа. На мероприятии покажут складной смартфон Galaxy Z Flip 4 а также умные часы Galaxy Watch 5.

Об этом заявил инсайдер Эван Бласс, которому в руки попала реклама от Samsung. На картинке отображена дата, а также размытое изображение необъявленной складной модели Samsung Galaxy Z Flip 4, о которой инсайдеры многое узнали еще до презентации.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

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Кроме складного смартфона, публике покажут и Galaxy Fold 4 — эксперты уверяют, что особых изменений в дизайне не стоит ожидать, в сравнении с прошлогодними моделями.

Кроме смартфонов с шарниром для сгибания, фанаты Samsung увидят умные часы — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. В отличие от моделей 2021 года, аксессуары не получат раму вокруг дисплея, которую можно вращать. Фанатам это наверняка не понравится, ведь это была “фишка” этого модельного ряда.

Дата предстоящего запуска Samsung 10 августа была ранее раскрыта Джоном Проссером, который указал, что устройства могут поступить в продажу 26 августа.

Сразу после этого фанатов мобильных смартфонов ожидает еще одно мероприятие — презентация iPhone 14 запланирована на 12 сентября. Вместе с ним Apple покажет и другие долгожданные устройства — iPad, Apple Watch, компьютеры Mac, наушники AirPods Pro, умная колонка HomePod и приставка Apple TV.