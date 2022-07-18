Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Складные смартфоны и часы: названа дата презентации Galaxy Unpacked от Samsung

18 июля 2022, 20:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Samsung
Источник: Depositphotos

Компания Samsung проведет презентацию новых устройств Galaxy Unpacked 10 августа. На мероприятии покажут складной смартфон Galaxy Z Flip 4 а также умные часы Galaxy Watch 5.

Об этом заявил инсайдер Эван Бласс, которому в руки попала реклама от Samsung. На картинке отображена дата, а также размытое изображение необъявленной складной модели Samsung Galaxy Z Flip 4, о которой инсайдеры многое узнали еще до презентации.

Сейчас смотрят

Кроме складного смартфона, публике покажут и Galaxy Fold 4 — эксперты уверяют, что особых изменений в дизайне не стоит ожидать, в сравнении с прошлогодними моделями.

Кроме смартфонов с шарниром для сгибания, фанаты Samsung увидят умные часы — Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. В отличие от моделей 2021 года, аксессуары не получат раму вокруг дисплея, которую можно вращать. Фанатам это наверняка не понравится, ведь это была “фишка” этого модельного ряда.

Дата предстоящего запуска Samsung 10 августа была ранее раскрыта Джоном Проссером, который указал, что устройства могут поступить в продажу 26 августа.

Сразу после этого фанатов мобильных смартфонов ожидает еще одно мероприятие — презентация iPhone 14 запланирована на 12 сентября. Вместе с ним Apple покажет и другие долгожданные устройства — iPad, Apple Watch, компьютеры Mac, наушники AirPods Pro, умная колонка HomePod и приставка Apple TV.

Читайте также:
AppleApple может выплатить $928 млн владельцам iPhone: кто претендует на компенсацию

Теги
Samsung
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь