Apple представить цієї осені величезну кількість нових пристроїв. До списку увійдуть як смартфони, так і планшети, комп’ютери, годинники, навушники та навіть приставка для ТБ.

Про це заявляє інсайдер Марк Гурман, прогнози якого часто підтверджуються. Презентація Apple запланована на середину вересня, але гаджети можуть показати протягом осені.

Йдеться про iPhone 14, iPad, Apple Watch, комп’ютери Mac, навушники AirPods Pro, розумну колонку HomePod і приставку Apple TV.

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Найбільше оновлення отримають комп’ютери Mac – на початку літа компанія представила нові чипсети власної розробки M2, який набагато кращий і потужніший за свого попередника. Найімовірніше, Apple представить комп’ютери та ноутбуки Mac mini, MacBook Pro, Mac mini Pro, також Extreme Mac Pro.

Про iPhone 14 відомо практично все – новий чипсет A16, режим відображення часу на екрані блокування, 48-Мп камери, новий виріз на верхній частині екрана у формі таблетки. Базові версії отримають торішні A15 та камеру як в iPhone 13.

Нові iPad отримають екрани з діагоналлю 11 і 12,9 дюйма, процесор М2, а також роз’єм для зарядки USB-C.

Розумний годинник Apple Watch покажуть одразу в трьох модифікаціях – Series 8, SE і захищену версію для любителів спорту або активного відпочинку. Вони отримають оновлений процесор.

Приставка Apple TV нехай і не має величезного функціонала, але нова версія отримає чипсет A14 з великим обсягом оперативної пам’яті. Акцент зроблять саме на ігрові функції.

Розумну колонку HomePod зроблять доступною для купівлі вже у 2023 році, але представлять її восени. Гаджет отримає чип S8, оновлений дисплей та кілька нових функцій.

Навушники AirPods Pro оснастять новим чипом, що помітно покращить звук. Про ціни поки що говорити рано.