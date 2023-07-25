Творець компанії Open AI і сервісу ChatGPT Сем Альтман почав масово сканувати зіниці людей, оплачуючи це криптовалютою. Бізнесмен створив цифрову валюту Worldcoin, і пропонує абсолютно кожному її отримати.

Щоб сканувати очі, використовується спеціальний прилад під назвою Orb. Тестування незвичайного гаджета почалося ще два роки тому, і тепер у базі є понад 2 млн осіб із 33 країн.

Компанія планує і далі розвивати проєкт, створивши близько 1,5 тис. місць для сканування очей. Сам Альтам розповів, навіщо йому цей план. Бізнесмен заявив, що йому це потрібно для розробки технології, яка дасть змогу відрізнити справжніх людей від штучного інтелекту.

Також його криптовалюта Worldcoin має стати джерелом універсального доходу для кожної людини, незалежно від її роботи й місця проживання.

Сфера працює наступним чином: пристрій сканує обличчя людини та її очі для підтвердження реальності людини. Для цього потрібно приблизно протягом 10 секунд дивитися в об’єктив, після чого гаджет подасть звуковий сигнал – це знак, що все спрацювало.

Сам гаджет має вигляд як із майбутнього. До речі, нещодавно штучний інтелект показав, яким буде майбутнє у 2123 році. Приміром, холодильники будуть місткі, а унітази виглядатимуть як спорткари. У літаках будуть вазони з рослинами.