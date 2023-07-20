Штучний інтелект спрогнозував майбутнє, яке на нас чекає у 2123 році. Через 100 років звичні речі зміняться до невпізнання – саме час дізнатися, як житимуть наші нащадки.

Наприклад, смартфони будуть прозорими, та водночас їхня форма залишиться незмінною.

Салони літаків матимуть вигляд кімнат у футуристичних фільмах. Навіть величезні горщики з рослинами милуватимуть очі пасажирів.

Холодильники стануть набагато більшими, вільне місце займуть нові відділення для різної їжі. Штучний інтелект показав холодильник майбутнього з прозорими передніми дверима.

За 100 наступних років зміниться навіть туалет – унітаз буде більше схожим на спорткар, а не на звичний керамічний унітаз.

Автобуси та інший громадський транспорт не займатимуть половину вулиці – вони будуть компактнішими, залишаючи корисний простір для пішоходів.

Для тих, хто не хоче ділити транспорт з рештою, штучний інтелект показав і авто майбутнього – воно має максимально футуристичний вигляд і натякає на можливості дуже швидкого пересування.

Але є й аналогічні сервіси, які допомагають покращувати сьогоднішні реалії – в Україні запрацював сервіс Bard. Це чат-бот на основі штучного інтелекту, який здатен сам збирати інформацію з мережі та давати відповіді на конкретні запитання.

Фото: Buzzfeed