Создатель компании Open AI и сервиса ChatGPT Сэм Альтман начал массово сканировать зрачки людей, оплачивая это криптовалютой. Бизнесмен создал цифровую валюту Worldcoin, и предлагает абсолютно каждому ее получить.

Чтобы сканировать глаза, используется специальный прибор под названием Orb. Тестирование необычного гаджета началось еще два года назад, и теперь в базе есть более 2 млн человек из 33 стран.

Компания планирует и дальше развивать проект, создав около 1,5 тыс. мест для сканирования глаз. Сам Альтам рассказал, зачем ему этот план. Бизнесмен заявил, что ему это нужно для разработки технологии, которая позволит отличить настоящих людей от искусственного интеллекта.

Также его криптовалюта Worldcoin должна стать источником универсального дохода для каждого человека, вне зависимости от его работы и места жительства.

Сфера работает следующим образом: устройство сканирует лицо человека и его глаза для подтверждения реальности человека. Для этого требуется примерно в течение 10 секунд смотреть в объектив, после чего гаджет подаст звуковой сигнал — это знак, что все сработало.

Сам гаджет выглядит как из будущего. Кстати, недавно искусственный интеллект показал, каким будет будущее в 2123 году. К примеру, холодильники будут вместительные, а унитазы будут выглядеть как спорткары. В самолетах будут вазоны с растениями.