Штучний інтелект розшифрував текст, якому 5 тис. років

Штучний інтелект допоміг археологам розшифрувати текст, якому понад 5 тис. років. Для цього інженери та вчені навчили систему розбиратися в символах, видавлених на глині.

Стародавні глиняні таблички – справа рук жителів Месопотамії, які розмовляли аккадською мовою. Знахідку використовували як аналог паперових рукописів.

Щоб навчити ШІ читанню символів, потрібні були знімки попередніх глиняних табличок. Система запам’ятовувала зв’язок і видавала результати після побаченого. Науковці зазначають, що з офіційними “паперами” інтелект справляється добре, а ось літературні тексти та листи священників перекладає все ще погано.

Поки що до повноцінного перекладача ШІ ще далеко.

Утім, штучний інтелект може бути не тільки корисним, а й виконувати не дуже корисну роботу. Наприклад, педофіли створюють дитячу порнографію за допомогою ШІ. Сервіс Stable Diffusion створює контент на основі текстових побажань. Відомо, що такий контент виробляють у величезних масштабах для продажу.

Примітно, що продають такий контент на легальних платформах – наприклад, на Petreon, де за $8 можна отримати доступ до ексклюзивного мистецтва без цензури.