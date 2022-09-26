У новеньких iPhone 14 виявили ще одну проблему. Тепер стало відомо, що корпус флагманів швидко втрачає вигляд – задня панель не захищена навіть від легких пошкоджень.

Китайські ЗМІ повідомляють, що найбільше страждають версії Pro і Pro Max. Ушкодження задньої панелі особливо помітні на смартфонах у фіолетовому колірному рішенні.

У деяких випадках видно не лише подряпини – від поверхні задньої частини відвалюються матовий шар шматками. Схоже, у компанії спостерігаються проблеми з якістю – постачальники компонентів, напевно, не сильно турбувалися про надійність задньої панелі.

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Якщо матова поверхня на Android-пристроях робиться за допомогою корозії, то Apple все інакше. Компанія вирішила, що такий шар досягатиметься завдяки розпорошенню керамічного піску. Схоже, що надійності такої технології недостатньо для користувачів у 2022 році.

У Apple поки що не відповіли на скарги користувачів. Поки неясно, чи це буде гарантійний випадок, але сам смартфон помітно впаде в ціні під час продажу, оскільки він уже втратив свій зовнішній вигляд нового пристрою.

Відомо, що ремонт нових смартфонів коштуватиме досить дорого. Наприклад, заміна акумулятора в iPhone 14 коштуватиме $99. Це на $30 дорожче, ніж у торішній моделі.