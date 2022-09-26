Компанія Apple може відмовитись від другої осінньої презентації. Після виходу флагманського iPhone 14, корпорація представить решту нових гаджетів за допомогою сайту.

Про це заявив інсайдер і техноексперт Марк Гурман – його інформація часто підтверджується, тому до його слів варто прислухатися. Марк заявив, що Apple представить нові гаджети за допомогою пресрелізу на сайті – йдеться про нові ноутбуки та планшети, які традиційно отримають свої оновлення восени.

За твердженням інсайдера, Apple випустить оновлений планшет iPad Pro з топовим чипсетом М2, ноутбуки MacBook Pro у версіях 14 і 16 дюйми, а також монолітний комп’ютер Mac mini з процесором M2 і M2 Pro. Точної дати релізу поки що немає.

Зараз дивляться

Поки про всі ці пристрої інформації мало – найбільше привертають увагу нові iPhone, які Apple традиційно представляє на початку осені.

В умовах війни купити iPhone 14 в Україні не так вже й легко. Індекс iPhone показав, що середньостатистичному українцю доведеться працювати майже 100 днів, щоб купити модифікацію Pro зі 128 ГБ внутрішньої пам’яті. При цьому жителеві США потрібно працювати близько 6 днів, а Швейцарії трохи більше чотирьох днів.