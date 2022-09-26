В новеньких iPhone 14 обнаружили очередную проблему. Теперь стало известно, что корпус флагманов быстро теряет свой вид — задняя панель не защищена даже от легких повреждений.

Китайские СМИ сообщают, что больше всего страдают версии Pro и Pro Max. Повреждения задней панели особенно на заметны на смартфонах в фиолетовом цветовом решении.

В некоторых случаях видны не только царапины — от поверхности задней части отваливаются матовый слой кусками. Похоже, у компании наблюдаются проблемы с качеством — поставщики компонентов наверняка не сильно беспокоились о надежности задней панели.

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Если матовая поверхность на Android-устройствах делается с помощью коррозии, то у Apple все иначе. Компания решила, что такой слой будет достигаться благодаря распылению керамического песка. Похоже, надежности такой технологии недостаточно для пользователей в 2022 году.

В Apple пока не ответили на жалобы пользователей. Пока неясно, будет ли это гарантийный случай, но сам смартфон заметно упадет в цене во время продажи, так как он уже потерял свой внешний вид нового устройства.

Известно, что ремонт новых смартфонов обойдется достаточно дорого. К примеру, замена аккумулятора в iPhone 14 обойдется в $99. Это на $30 дороже, чем у прошлогодней модели.