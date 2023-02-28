Компанія Redmi показала, як можна заряджати смартфон від 0 до 100% за менш ніж 5 хвилин. Виробник техніки анонсував нову технологію зарядки для телефонів потужністю в 300 Вт, обійшовши усіх конкурентів.

Так, у мережі з’явився тизер, на якому можна помітити смартфон, таймер і пристрій, що показує потужність струму.

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Для демонстрації вибрали смартфон Redmi Note 12 Pro+ з місткістю акумулятора в 4 100 мАг. У ролику можна помітити, як смартфон зарядився до 20% трохи більш ніж за хвилину, потім до позначки 50% за 2 хвилини 12 секунд, а потім до 100% – трохи менш ніж за 5 хвилин. Вимірювач потужності показав пік у понад 290 Вт.

Утім, у багатьох можуть виникнути питання стосовно безпеки – велика потужність може призвести до нагрівання акумулятора. У Redmi стверджують, що в технологію вбудували понад 50 функцій, які стежать за процесом.

Нагадаємо, що цей показник більш ніж у 10 разів перевищує швидкість зарядки iPhone 14 Pro Max. Так, роз’єм Lightning здатний підтримувати лише 27 Вт зарядки, що катастрофічно мало порівняно з сучасними Android-флагманами.

Втім, майбутній iPhone 15 з USB Type-С може змінити цю ситуацію. Не виключено, що Apple запровадить обмеження в роботі приладу із зарядним пристроєм конкурента.