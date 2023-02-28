Компания Redmi показала, как можно заряжать смартфон от 0 до 100% за менее чем 5 минут. Производитель техники анонсировал новую технологию зарядки для телефонов мощностью в 300 Вт, обойдя всех конкурентов.

Так, в сети появился тизер, на котором можно заметить смартфон, таймер и устройство, показывающее мощность тока.

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Для демонстрации выбрали смартфон Redmi Note 12 Pro+ с емкостью аккумулятора в 4 100 мАч. В ролике можно заметить, как смартфон зарядился до 20% чуть более чем за минуту, затем до отметки 50% за 2 минуты 12 секунд, а затем 100% чуть менее чем за 5 минут. Измеритель мощности показал пик в более 290 Вт.

Впрочем, у многих могут возникнуть вопросы касаемо безопасности – большая мощность может привести к нагреву аккумулятора. В Redmi утверждают, что в технологию встроили более 50 функций, следящих за процессом.

Напомним, что этот показатель более чем в 10 раз превышает скорость зарядки iPhone 14 Pro Max. Так, разъем Lightning способен поддерживать только 27 Вт зарядки, что катастрофически мало в сравнении с современными Android-флагманами.

Впрочем, будущий iPhone 15 с USB Type-С может изменить эту ситуацию. Не исключено, что Apple введет ограничения в работу устройства с зарядным устройством конкурента.