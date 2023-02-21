Apple планує збільшити потужність майбутнього iPhone 15. Це можна зробити це завдяки 8 ГБ оперативної пам’яті замість 6 ГБ, як у торішніх моделях.

Про це заявили аналітики Trendforce. Правда, зміни не вплинуть на базові версії майбутніх флагманів – iPhone 15 та 15 Plus. Збільшення потужності отримають модифікації Pro та Pro Max.

Це стане реальним завдяки переходу від одного типу оперативної пам’яті до іншого – від LPDDR5 до LPDDR5X. Можливо, що це відбудеться разом із випуском iPhone 16.

Зараз дивляться

Примітно, що новий стандарт навіть не тестується у MacBook Pro 2023, який був випущений нещодавно. Apple не поспішає вводити щось нове у свої пристрої, але деякі зміни змушені здійснювати.

Наприклад, iPhone 15 отримає роз’єм Type-C, але навіть тут Apple хоче виділитися. Щоб продати смартфони в Європі, потрібно відмовитись від Lightning. Для цього корпорація хоче ввести обмеження щодо роботи несертифікованих кабелів, які не заряджатимуть та не передаватимуть інформацію швидко.

Це може бути реалізовано завдяки спеціальним чипам, які, підключаючись до iPhone, підтверджують справжність аксесуара для належної роботи.