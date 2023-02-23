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iPhone 15 вперше показали на живих знімках: новий роз’єм та Dynamic Island

23 Лютого 2023, 09:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

У мережі вперше показали iPhone 15 на знімках. Майбутній флагман засвітив інсайдер Unknownz21, прогнози якого часто збуваються.

Новий смартфон має невеликі зміни в дизайні, але найбільше приваблює грань з роз’ємом для зарядки. Як очікувалося, замість Lightning Apple довелося встановити USB Type-C, щоб смартфони й надалі продавалися у країнах ЄС. Закони Європи зобов’язали всіх виробників смартфонів та іншої дрібної техніки перейти на єдиний стандарт.

Зараз дивляться

На фото – рання збірка iPhone 15 – яке Apple називає D37. У нього явно не додали всього того, що буде у версіях Pro та Pro Max. Раніше повідомлялося, що Dynamic Island з’явиться у всіх смартфонах Apple у 2023 році – через погану якість фото перевірити це не можна. Знімки помітно погіршили, щоб було складно відстежити їхнього творця.

Інсайдер заявляє, що змін у дизайні не буде – iPhone 15 під час анонсу виглядатиме як на фото.

І хоча найбільше запитань викликає порт Type-C на iPhone, він працюватиме не так, як з Android. Очікується, що Apple обмежуватиме можливість заряджання та передачі даних на програмному рівні. Це необхідно, щоб користувачі купували лише сертифіковані зарядні пристрої.

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