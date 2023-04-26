Влада Великої Британії заблокувала придбання Microsoft компанії Activision Blizzard. Це мала бути найбільша ігрова угода в історії.

Проти придбання виступило Управління з конкуренції та ринків Великої Британії – компанію, що створила Call of Duty і Diablo, мали купити за рекордні $69 млрд.

Так, центральний орган нагляду за ринком фінансових послуг вирішив, що таке поглинання компанією Microsoft може вдарити по ринку консольних ігор. Це також торкнеться і хмарного геймінгу – гравці зіткнуться зі зменшенням вибору на ринку серед проєктів.

Варто враховувати, що Microsoft також володіє консоллю Xbox – якщо поглинання Activision Blizzard відбудеться, то такі ігри, як Call of Duty і Diablo, можуть стати ексклюзивом для Windows і консолей серії Xbox.

Глава Activision Blizzard Боббі Котік уже прокоментував це рішення влади Великої Британії. Він заявив, що очікував інших новин, і це далеко не кінець.

– Разом із Microsoft ми збираємося оскаржити це рішення, тож почали працювати в цьому напрямку. Впевнені у своїй правоті, бо на нашому боці факти: ця угода корисна для конкуренції, – додав глава компанії.

Раніше повідомлялося, що Microsoft може придбати Netflix у 2023 році. Про вартість угоди поки невідомо, але на тлі провалу з купівлею Activision Blizzard, схоже рішення може так і не з’явитися.