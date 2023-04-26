Власти Великобритании заблокировали приобретение Microsoft компанию Activision Blizzard. Это должна была быть крупнейшая игровая сделка в истории.

Против приобретения выступило Управление по конкуренции и рынкам Великобритании — компанию, создавшую Call of Duty и Diablo, должны были купить за рекордные $69 млрд.

Так, центральный орган надзора за рынком финансовых услуг посчитал, что подобное поглощение компанией Microsoft может ударить по рынку консольных игр. Это также коснется и облачного гейминга — игроки столкнутся с уменьшением выбора на рынке среди проектов.

Стоит учитывать, что Microsoft также владеет консолью Xbox — если поглощение Activision Blizzard состоится, то такие игры, как Call of Duty и Diablo, могут стать эксклюзивом для Windows и консолей серии Xbox.

Глава Activision Blizzard Бобби Котик уже прокомментировал это решение властей Британии. Он заявил, что ожидал других новостей, и это далеко не конец.

— Вместе с Microsoft мы собираемся обжаловать это решение, и начали работать в этом направлении. Уверены в своей правоте, потому что на нашей стороне факты: эта сделка полезна для конкуренции, — добавил глава компании.

Ранее сообщалось, что Microsoft может приобрести Netflix в 2023 году. О стоимости сделки пока неизвестно, но на фоне провала с покупкой Activision Blizzard, решение может так и не появиться.