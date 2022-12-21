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Microsoft планирует приобрести Netflix в 2023 году: подробности сделки

21 декабря 2022, 17:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Netflix
Источник: Depositphotos

Microsoft планирует приобрести стриминговую платформу Netflix. Генеральный директор технологической компании Сатья Наделла может объявить об этой идее уже в начале 2023 года.

Правда, о подробностях потенциальной сделки не сообщается. Хотя, на возможное поглощение стриминговой платформы указывают сразу несколько нюансов. К примеру, президент Microsoft Брэд Смит является членом совета директоров Netflix. В последнее время корпорации также тесно сотрудничают в плане рекламы, и за последние годы Netflix объявила о своих планах выйти на рынок игровой индустрии, преобритая несколько профильных студий для разработки контента.

Учитывая, что Microsoft активно продвигает Xbox и игры для консолей, Netflix может стать очень близким партнером в этом деле.

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Также раньше технологический гигант заявил о развитии облачных и стриминговых технологий, что является чуть ли не главным родом деятельности Netflix, только с упором на медиаконтент.

Помимо массовой скупки конкурентов и сторонних компаний, Microsoft помогает Украине с защитой в условиях войны. Ранее эксперты по кибербезопасности корпорации предупредили, что РФ зимой увеличит интенсивность атак на цифровую инфраструктуру Украины и союзных стран. Так, активность хакеров из России наблюдали со стороны Польши в ноябре этого года, и это только начало.

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Источник
УНИАН
Теги
Microsoft
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