Криптовалюта – це цифрові гроші, засновані на технології блокчейн. Сьогодні у всьому світі налічується близько тисячі різних криптовалют, але найвідомішою залишається bitcoin.

Що таке криптовалюта простими словами та як нею користуватися – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Трішки історії

Ще у 1980-их роках зародилася перша ідея створити цифрові гроші. За розвиток справи взялись американські криптографи Девід Чаум і Стефан Брендс.

Зараз дивляться

Саме вони пояснили, як працює система цифрових платежів, і запропонували перші протоколи цифрових грошей.

Також значний внесок у розвиток справи зробив криптограф Адам Баков, який застосував у своїх розробках стійку до спаму та DDoS-атак технологію HashCash, що стала однією з ключових концепцій у процесі створення першого блокчейну.

Блокчейн – розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає.

Пізніше концепцію створення першого блокчейну вдосконалив американський програміст Хел Фінні.

На її основі розробники Вей Дай і Нік Сабо незалежно один від одного у 1998 року запустили цифрові проєкти – B-money та Bit-Gold.

Розголосу справу набула у 2008 році, коли хтось під псевдонімом Сатоші Накамото опублікував файл, де описано створену платіжну мережу Біткоїн. У роботі Накамото посилається на B-money як головну технологію розробки Bitcoin.

Що ж таке крипта простими словами

Криптовалюта – цифрова валюта, що функціонує завдяки механізму асиметричного шифрування. Одиниця криптовалюти – це код, який народжується в результаті складних комп’ютерних математичних обчислень.

Криптовалюти не мають фізичної форми та зберігаються на електронних гаманцях користувачів. Уся інформація про транзакції з ними зберігається у блокчейні. Транзакції записуються у блоки, що об’єднані між собою, та створюють ланцюг.

Крипта – це такий собі новий вид активів, який відрізняється від звичайних грошей. Аби володіти криптою не потрібен банк чи якийсь дозвіл. Зберігається усе в особистому електронному гаманці.

Криптовалюта має як переваги, так і недоліки. Плюсами є швидкі транзакції, відсутність посередників і можливість пересилати гроші за кордон. Мінусами вважається те, що крипту часто використовують для відмивання грошей тощо.

Яка буває крипта

Є дві форми криптовалюти:

монети – створюється на власному блокчейні, можна використовувати майже як традиційні гроші. Їх можна зберігати, або обмінювати на товари.

– створюється на власному блокчейні, можна використовувати майже як традиційні гроші. Їх можна зберігати, або обмінювати на товари. токени – мають більше способів використання, ніж цифрові гроші. Вони представляють інші активи.

Крім того, є кілька видів крипти:

децентралізовані – контролювати мережу таких криптовалют можуть усі користувачі. Тобто ніхто не може добровільно створювати нові монети або вирішувати, як вони будуть розповсюджуватися чи контролюватися;

контролювати мережу таких криптовалют можуть усі користувачі. Тобто ніхто не може добровільно створювати нові монети або вирішувати, як вони будуть розповсюджуватися чи контролюватися; псевдодецентралізовані – це криптовалюти, які часто стають частинами шахрайських схем. Їх контролює закрита група людей, що може блокувати рахунки користувачів;

– це криптовалюти, які часто стають частинами шахрайських схем. Їх контролює закрита група людей, що може блокувати рахунки користувачів; стейблкоїни – крипта, ціна якої прив’язана до фіатної валюти, наприклад, долара США, золота чи нафти.

Як користуватися криптовалютою

Ви можете використовувати криптовалюту, для сплати товарів та послуг. Крім того, в Україні вже достатньо точок, які приймають оплату цифровими грошима.

Ви можете розрахуватися нею у ресторанах, кафе, магазинах, при купівлі товарів в інтернеті тощо.

Якщо знайти продавця, який погодиться прийняти вашу криптовалюту, то ви зможете купити абсолютно все. Якщо ви новачок у цій справі, придбати свою першу криптовалюту можна на крипто-біржах або на різноманітних обмінниках.