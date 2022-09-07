Криптовалюта – это цифровые деньги, основанные на технологии блокчейн. Сегодня во всем мире насчитывается около тысячи различных криптовалют, но самой известной остается bitcoin.
Что такое криптовалюта простыми словами и как ею пользоваться — читайте в материале Фактов ICTV.
Немного истории
Еще в 1980-ых годах зародилась первая идея создать цифровые деньги. За развитие дела взялись американские криптографы Дэвид Чаум и Стефан Брэндс.
Именно они объяснили, как работает система цифровых платежей, и предложили первые протоколы цифровых денег.
Также значительный вклад в развитие дела сделал криптограф Адам Баков, который применил в своих разработках устойчивую к спама и DDoS-атак технологию HashCash, который стал одной из ключевых концепций в процессе создания первого блокчейну.
Блокчейн — распределенная база данных, которая хранит упорядоченный цепочка записей (так называемых блоков), постоянно удлиняется.
Позже концепцию создания первого блокчейна усовершенствовал американский программист Хэл Финни.
На ее основе разработчики Вэй Дай и Ник Сабо независимо друг от друга в 1998 году запустили цифровые проекты – B-money и Bit-Gold.
Огласку дело получило в 2008 году, когда кто-то под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал файл, где описана созданная платежная сеть Биткоин. В работе Накамото ссылается на B-money как главную технологию разработки Bitcoin.
Что же такое крипта простыми словами
Криптовалюта — цифровая валюта, функционирующая благодаря механизму асимметричного шифрования. Единица криптовалюты — это код, который рождается в результате сложных компьютерных математических вычислений.
Криптовалюти не имеют физической формы и хранятся на электронных кошельках пользователей. Вся информация о транзакциях с ними хранится в блокчейне. Транзакции записываются в блоки, объединенные между собой, и создают цепь.
Крипта — это новый вид активов, который отличается от обычных денег. Чтобы владеть криптой не нужен банк или какое-то разрешение.
Криптовалюта имеет как преимущества, так и недостатки. Плюсами являются быстрые транзакции, отсутствие посредников и возможность пересылать деньги за рубеж. Минусами считается то, что крипту часто используют для отмывания денег и тому подобное.
Какая бывает крипта
Есть две формы криптовалюты:
- монеты — создается на собственном блокчейне, можно использовать почти как традиционные деньги. Их можно хранить или обменивать на товары;
- токены — имеют больше способов использования, чем цифровые деньги. Они представляют другие активы.
Кроме того, есть несколько видов крипты:
- децентрализованные — контролировать сеть таких криптовалют могут все пользователи. То есть никто не может добровольно создавать новые монеты или решать, как они распространяются или контролируются;
- псевдодецентрализованные — это криптовалюты, которые часто становятся частями мошеннических схем. Эту криптовалюту контролирует закрытая группа людей, которая может блокировать счета пользователей;
- стейблкоины — крипта, цена которой привязана к фиатной валюте, например, доллару США, золоту или нефти.
Как пользоваться криптовалютой
Вы можете использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг. Кроме того, в Украине уже достаточно точек, которые принимают оплату цифровыми деньгами.
Вы можете рассчитаться ею в ресторанах, кафе, магазинах, при покупке товаров в интернете и тому подобное.
Если найти продавца, который согласится принять вашу криптовалюту, то вы сможете купить абсолютно все. Если вы новичок в этом деле, купить свою первую криптовалюту можно на крипто-биржах или на различных обменниках.