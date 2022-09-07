Криптовалюта – это цифровые деньги, основанные на технологии блокчейн. Сегодня во всем мире насчитывается около тысячи различных криптовалют, но самой известной остается bitcoin.

Что такое криптовалюта простыми словами и как ею пользоваться — читайте в материале Фактов ICTV.

Немного истории

Еще в 1980-ых годах зародилась первая идея создать цифровые деньги. За развитие дела взялись американские криптографы Дэвид Чаум и Стефан Брэндс.

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Именно они объяснили, как работает система цифровых платежей, и предложили первые протоколы цифровых денег.

Также значительный вклад в развитие дела сделал криптограф Адам Баков, который применил в своих разработках устойчивую к спама и DDoS-атак технологию HashCash, который стал одной из ключевых концепций в процессе создания первого блокчейну.

Блокчейн — распределенная база данных, которая хранит упорядоченный цепочка записей (так называемых блоков), постоянно удлиняется.

Позже концепцию создания первого блокчейна усовершенствовал американский программист Хэл Финни.

На ее основе разработчики Вэй Дай и Ник Сабо независимо друг от друга в 1998 году запустили цифровые проекты – B-money и Bit-Gold.

Огласку дело получило в 2008 году, когда кто-то под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал файл, где описана созданная платежная сеть Биткоин. В работе Накамото ссылается на B-money как главную технологию разработки Bitcoin.

Что же такое крипта простыми словами

Криптовалюта — цифровая валюта, функционирующая благодаря механизму асимметричного шифрования. Единица криптовалюты — это код, который рождается в результате сложных компьютерных математических вычислений.

Криптовалюти не имеют физической формы и хранятся на электронных кошельках пользователей. Вся информация о транзакциях с ними хранится в блокчейне. Транзакции записываются в блоки, объединенные между собой, и создают цепь.

Крипта — это новый вид активов, который отличается от обычных денег. Чтобы владеть криптой не нужен банк или какое-то разрешение.

Криптовалюта имеет как преимущества, так и недостатки. Плюсами являются быстрые транзакции, отсутствие посредников и возможность пересылать деньги за рубеж. Минусами считается то, что крипту часто используют для отмывания денег и тому подобное.

Какая бывает крипта

Есть две формы криптовалюты:

монеты — создается на собственном блокчейне, можно использовать почти как традиционные деньги. Их можно хранить или обменивать на товары;

— создается на собственном блокчейне, можно использовать почти как традиционные деньги. Их можно хранить или обменивать на товары; токены — имеют больше способов использования, чем цифровые деньги. Они представляют другие активы.

Кроме того, есть несколько видов крипты:

децентрализованные — контролировать сеть таких криптовалют могут все пользователи. То есть никто не может добровольно создавать новые монеты или решать, как они распространяются или контролируются;

— контролировать сеть таких криптовалют могут все пользователи. То есть никто не может добровольно создавать новые монеты или решать, как они распространяются или контролируются; псевдодецентрализованные — это криптовалюты, которые часто становятся частями мошеннических схем. Эту криптовалюту контролирует закрытая группа людей, которая может блокировать счета пользователей;

— это криптовалюты, которые часто становятся частями мошеннических схем. Эту криптовалюту контролирует закрытая группа людей, которая может блокировать счета пользователей; стейблкоины — крипта, цена которой привязана к фиатной валюте, например, доллару США, золоту или нефти.

Как пользоваться криптовалютой

Вы можете использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг. Кроме того, в Украине уже достаточно точек, которые принимают оплату цифровыми деньгами.

Вы можете рассчитаться ею в ресторанах, кафе, магазинах, при покупке товаров в интернете и тому подобное.

Если найти продавца, который согласится принять вашу криптовалюту, то вы сможете купить абсолютно все. Если вы новичок в этом деле, купить свою первую криптовалюту можно на крипто-биржах или на различных обменниках.