Війна внесла в життя українців свої корективи — багато мирних жителів змушені були покидати свої будинки, а інші — ховатися від російських снарядів. Ворог усілякими способами намагається знищувати не лише мирні будинки, а й мережну інфраструктуру — мобільний зв’язок та бездротовий інтернет.

Що робити, якщо не працює мобільний інтернет – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку радять перевірити передачу даних на пристрої. Це можна зробити як у налаштуваннях смартфона, так і на панелі швидких налаштуваннях. Відключити трафік можна і випадково на телефоні, і це може стати справжньою проблемою.

Після увімкнення передачі даних рекомендується перезавантажити телефон.

Якщо мобільний інтернет не підключився – необхідно оцінити якість зв’язку. У верхній частині екрана відображаються індикатори – 2G, 3G, 4G та H. Якщо показники відсутні – пристрій не ловить сигнал, через що інтернет працювати не зможе.

Якщо є можливість безпечно залишити притулок або будинок і вийти на вулицю для перевірки зв’язку – це краще зробити.

Ще один перевірений спосіб – увімкнути та вимкнути Режим польоту на пристрої. Функція дозволить смартфону повторно розпочати пошук сигналу, що виходить із найближчої точки.

Закрити доступ до інтернету також може сам оператор – перевірте гроші на рахунку, а також підключення пакета послуг. Якщо не працює мережа оператора – скористайтесь національним роумінгом.

У Держспецзв’язку також рекомендують знизити навантаження на мобільний трафік – для цього необхідно в месенджерах вимкнути функцію автоматичного завантаження контенту. Функція вимикається в установках програми.