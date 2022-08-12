Bitcoin – криптовалюта, тобто електронний еквівалент реальних грошей. Біткоїн є новою цифровою платіжною системою з можливістю моментального онлайн-переказу.

З його допомогою можна здійснювати покупки, оплачувати послуги і навіть інвестувати.

Як купити біткоїн в Україні 2022 і скільки це буде коштувати – читайте в нашому матеріалі.

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Що потрібно знати про Bitcoin

Більшість вважає, що купивши біткоїн, ви законсервовуєте свої гроші у віртуальну монету. Проте це не зовсім так. За допомогою BTC можна сплачувати різноманітні послуги та товари в інтернеті.

Для переведення токенів не потрібно йти до банку, адже є віртуальні обмінники, а також сервіси для здійснення фінансових операцій у режимі онлайн.

До особливостей Bitcoin варто віднести відсутність фізичного еквівалента. Йдеться про монети з дорогоцінних металів та купюри.

Проте варто розуміти, що купівля біткоїну – це доволі ризиковано, адже він є нестабільним активом, для якого є нормою сильні коливання курсу.

Наприклад, за останні пів року Bitcoin обвалився майже вдвічі, з $64 тис. до $29 тис.

На Bitcoin вплинула жорстка монетарна політика США, спрямована на боротьбу з інфляцією. Через зниження курсу багато власників ВТС почали їх обмінювати на фіат чи на інші криптомонети.

До речі, в Україні криптовалютна діяльність цілком узаконена. Восени 2021 року Рада підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалют в Україні, а вже в лютому 2022 року було прийнято закон Про віртуальні активи, який через місяць затвердив і президент.

Як купити біткоїн

Перш за все потрібно створити собі біткоїн-гаманець.

Біткоїн-гаманець – спеціальна програма, призначена для зберігання криптовалюти. Для доступу використовується публічний і приватний ключі, а також мнемонічна фраза. Це забезпечує більш високу безпеку, ніж банківський рахунок.

Bitcoin-wallet полегшує процедуру відправки та отримання ВТС і дає користувачеві право розпоряджатися коштами, які містяться на рахунку.

Саме на цьому гаманці будуть зберігатися ваші біткоїни.

Де купити Bitcoin в Україні

Криптовалютні біржі

Інвестувати в біткоїн можна через сервіси криптобірж. Загалом, вони є аналогом звичайних фондових бірж.

Криптобіржа – це онлайн-сервіс, який дозволяє клієнтам обмінювати криптовалюти на інші активи, наприклад, звичайні фіатні гроші або інші цифрові валюти.

Криптовалютні біржі мають безліч переваг, зокрема:

широкий торговельний функціонал;

високий рівень надійності;

серйозність платформи.

Проте мають вони і свої мінуси:

висока комісія;

складність роботи;

недостатньо високий рівень безпеки.

В умовах війни транзакції на біржах проходять не так часто, як, наприклад, через біткоїн-обмінники, тому це теж варто врахувати.

Криппобіржі, на яких можна купити біткоїн в Україні:

Біткоїн-обмінник

Обмінники – одні з найпопулярніших способів купити криптовалюту. Вони надають вигідні умови та безпечні транзакції, досить зручні у використанні та мають надійні алгоритми.

Обміняти біткоїн можна в онлайн-обмінниках. Вони абсолютно тотожні класичним валютним обмінникам, але дозволяють здійснювати операції онлайн (через банківські картки, платіжні системи, перекази).

Крім того, онлайн-обмінники дуже зручні у використанні, мають низькі комісії та вигідні курси, а також гарантують безпеку своїм клієнтам.

В Україні найпопулярнішими біткоїн-обмінниками є ChangeIt, BUYBank та btcBank.

Онлайн-обмінник ChangeIt пропонує купити один біткоїн за 896 тис. грн.

Обмінник BUYBank пропонує купити біткоїн за 874 тис. грн.

А btcBank обміняє вам один біткоїн за майже 961 тис. грн.

Якщо ви все-таки вирішили обміняти гривні на біткоїни, то вам потрібно:

Пройти коротку реєстрацію на одному з обмінників. Додати свою картку, з якої спишуться кошти. Додати номер свого гаманця BTC, на який зарахуються біткоїни. Зробити обмін.

Хоч купити біткоїн в Україні – це доволі вигідно та перспективно, але пам’ятайте, що не варто вкладати останні кошти. Будь-які інвестиції – це великий ризик, не варто забувати про це.