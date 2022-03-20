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Що робити, якщо не вдається авторизуватись у Дія

20 Березня 2022, 16:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Depositphotos

Деякі жителі України можуть зіткнутися із проблемою авторизації у Дії. У Мінцифрі назвали найпоширеніші причини та способи їх вирішення.

Так, однією з причин може бути відсутність зв’язку з банком, через який користувач авторизується у Дію. У Мінцифрі рекомендують увійти в систему через NFC – для цього знадобиться біометричний документ – ID-картка або закордонний паспорт, а також смартфон із підтримкою технології.

Ще однією проблемою з авторизацією – відсутність картки платника податків. Дія підтягує всі дані з регістру за податковим кодом. Якщо відмовитися від входу в систему за допомогою цього коду – скористатися сервісом не вдасться.

Третьою поширеною причиною можуть бути застарілі додатки Дії та банку, за допомогою якого відбувається авторизація. Рекомендується оновити ці послуги на смартфоні до актуальної версії.

Також можуть виникнути проблеми під час авторизації за кордоном. Це може відбуватися через обмеження в період воєнного часу. Якщо увійти в Дію не вдається — скористайтесь VPN із підключенням до серверів в Україні.

Нагадаємо, що з 16 березня у Дії знову доступні цифрові паспорти. Йдеться про ID-картку та закордонні паспорти. Відомо, що сервіс не зберігає дані користувачів у себе на серверах, але підтягує їх із державних реєстрів, які під надійним захистом.

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