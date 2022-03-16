Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Інтернет

Цифрові паспорти знову доступні у Дії

16 Березня 2022, 12:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дія
Джерело: Мінцифри

У сервісі Дія знову відображатимуться цифрові документи. Йдеться про ID-картку та закордонні паспорти.

Про зміни заявили у Мінцифрі. Так, у багатьох користувачів сервісу з початку війни в Україні ці документи перестали показуватися – це було необхідно для безпеки.

За повідомленням Мінцифри, вони знову будуть доступними в Дії.

Дія

– Незабаром у Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це повідомимо у наших соцмережах, – додали у міністерстві.

Не слід забувати, що сервіс не зберігає дані користувачів у себе на серверах, але підтягує їх з державних реєстрів, які під надійним захистом.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що невдовзі у Дії з’являться нові функції. Наприклад, мешканці нашої країни можуть подати заявку на компенсацію пошкодженого майна під час війни. Зараз у сервісі є функція оповіщення пересування ворога – нею користуються десятки тисяч українців щодня. Наразі міністерство намагається максимально оперативно розв’язувати проблеми наших громадян – у Дії працює телебачення та навіть радіо, і все це абсолютно безкоштовно.

Читайте також:
Смартфон в рукеМолдова тепер приймає документи в Дії: як це допоможе біженцям

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Додаток Дія , Михайло Федоров
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь