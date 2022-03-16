У сервісі Дія знову відображатимуться цифрові документи. Йдеться про ID-картку та закордонні паспорти.

Про зміни заявили у Мінцифрі. Так, у багатьох користувачів сервісу з початку війни в Україні ці документи перестали показуватися – це було необхідно для безпеки.

За повідомленням Мінцифри, вони знову будуть доступними в Дії.

– Незабаром у Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це повідомимо у наших соцмережах, – додали у міністерстві.

Не слід забувати, що сервіс не зберігає дані користувачів у себе на серверах, але підтягує їх з державних реєстрів, які під надійним захистом.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що невдовзі у Дії з’являться нові функції. Наприклад, мешканці нашої країни можуть подати заявку на компенсацію пошкодженого майна під час війни. Зараз у сервісі є функція оповіщення пересування ворога – нею користуються десятки тисяч українців щодня. Наразі міністерство намагається максимально оперативно розв’язувати проблеми наших громадян – у Дії працює телебачення та навіть радіо, і все це абсолютно безкоштовно.