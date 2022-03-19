Глава зі стратегічних партнерств та фінансових технологій Visa у 17 країнах Євген Лісник в ефірі Фактів ICTV розповів про прихід в Україну PayPal. Експерт пояснив, який з цього ми отримаємо зиск.

– PayPal – це міжнародна платіжна система переказу грошей, якою користується величезна кількість людей. З її допомогою можна легко та безшовно перераховувати кошти. Але для українців були обмеження – раніше мешканці країни не могли перерахувати гроші з гаманця PayPal на свою українську банківську картку, – заявив Євген.

Так, тепер перекази із платіжної системи стали доступними для українців.

– Тепер жителі України можуть за допомогою PayPal оплачувати послуги та товари в інтернеті й використати на власні потреби. Одне з чинних обмежень – українські компанії не можуть створити собі корпоративний рахунок та отримувати на нього кошти. Поки що ми працюємо над цим питанням, – запевняє Лісник.

Експерт також додав, що на реалізацію цих змін вплинула Мінцифра на чолі із Михайлом Федоровим.

Нагадаємо, що з моменту початку війни в Україні з’явився супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска. Так, новинка використовується військовими та на критично важливих інфраструктурах, щоб підтримувати зв’язок у цей непростий час.