Некоторые жители Украины могут столкнуться с проблемой авторизации в Дія. В Минцифре назвали самые распространенные причины и способы их решения.

Так, одной из причин может быть отсутствие связи с банком, через который пользователь авторизируется в Дія. В Минцифре рекомендуют войти в систему через NFC — для этого понадобится биометрический документ — ID-карточка или заграничный паспорт, а также смартфон с поддержкой технологии.

Еще одной проблемой с авторизацией — отсутствие карты налогоплательщика. Дія подтягивает все данные с регистра по налоговому коду. Если отказаться от входа в систему с помощью этого кода — воспользоваться сервисом не получится.

Третьей распространенной причиной могут быть устаревшие приложения Дія и банка, с помощью которого происходит авторизация. Рекомендуется обновить эти сервисы на смартфоне до актуальной версии.

Также могут возникнуть проблемы во время авторизации за границей. Это может происходить из-за ограничений в период военного времени. Если войти в Дія не получается — воспользуйтесь VPN с подключением к серверам в Украине.

Напомним, что с 16 марта в Дія снова доступны цифровые паспорта. Речь идет об ID-карточке и заграничных паспортах. Известно, что сервис не сохраняет данные пользователей у себя на серверах, но подтягивает их с государственных реестров, которые под надежной защитой.