Netflix змусить глядачів підтверджувати доступ до облікового запису – це необхідно для боротьби з шерингом паролів. Щомісяця потрібно буде підключатися до основного Wi-Fi на території одного домогосподарства.

Зміни впроваджуватимуть найближчим часом. Іншими словами, якщо поділитися з обліковим записом з другом, то він повинен раз на місяць підключати пристрій до вашого Wi-Fi раз на місяць і увімкнути серіал або фільм. Це може бути смартфон, телевізор чи ноутбук, з якого він користується Netflix.

Що стосується використання на кількох гаджетах, то це, як і раніше, дозволено, але в межах одного домогосподарства.

Зараз дивляться Якщо не під’єднатися до основної мережі протягом 31 дня – система блокуватиме доступ пристрою до сервісу до підключення або створення нового облікового запису. У Netflix також продумали й ті випадки, коли власник облікового запису часто подорожує. Йому видаватиметься тимчасовий одноразовий код, який діє 7 днів. Втім, без збору даних не обійшлося – в Netflix будуть переглядати IP-адресу пристрою, ідентифікатори гаджетів та активність облікових записів, щоб помітити спроби обдурити систему. На думку компанії, сервіс втрачає величезні гроші через зловживання клієнтів шерингом паролів. Понад 100 млн людей у всьому світі не платять за послуги Netflix. Чи використовуватиме це нововведення в Україні найближчим часом – невідомо. Зазвичай компанія тестує нові функції у країнах, де сервіс не дуже популярний. У середині січня Netflix розкрив дати майбутніх фільмів та серіалів 2023 року. Так, платформа назвала терміни прем’єр Бунтівний місяць від Зака Снайдера та Вбивці Девіда Фінчера. Читайте також: Netflix придбав черговий український фільм: за мотивами коміксів про козаків

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