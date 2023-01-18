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Netflix раскрыл даты премьер грядущих фильмов и сериалов 2023: когда ждать новинки

18 января 2023, 16:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Netflix
Источник: Depositphotos

Компания Netflix показала первые кадры грядущих фильмов и сериалов 2023 года. Так, платформа назвала даты выхода Мятежной луны от Зака Снайдера и Убийцы Дэвида Финчера.

Корпорация показала огромный трейлер на грядущие 10 проектов, а также даты релиза. Сам ролик короткий и длится 2,5 мин.

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Даты релиза грядущих фильмов 2023 от Netflix :

  • Ваш народ (You People)— 27 января;
  • Лютер: Заходящее солнце (Luther: The Fallen Sun) — 10 марта;
  • Загадочное убийство 2 (Murder Mystery 2) — 31 марта;
  • Тайлер Рейк 2 (Extraction 2) — 16 июня;
  • Они клонировали Тайрона (They Cloned Tyrone) — 21 июля;
  • Дева (Damsel) — 13 октября;
  • Зарабатывающие на боли (Pain Hustlers) — 27 октября;
  • Убийца (The Killer) — 10 ноября;
  • Оставь весь мир позади (Leave the World Behind) — 8 декабря;
  • Мятежная луна (Rebel Moon) — 22 декабря.

Вполне возможно, что в 2023 году на Netflix выйдет второй сезон Уэнздей. Разработчики уже неоднократно намекали на продолжение сериала, так что загадочная героиня точно еще появится на экранах.

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Источник
Netflix
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