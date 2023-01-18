Компания Netflix показала первые кадры грядущих фильмов и сериалов 2023 года. Так, платформа назвала даты выхода Мятежной луны от Зака Снайдера и Убийцы Дэвида Финчера.

Корпорация показала огромный трейлер на грядущие 10 проектов, а также даты релиза. Сам ролик короткий и длится 2,5 мин.

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Даты релиза грядущих фильмов 2023 от Netflix :

Ваш народ (You People)— 27 января;

Лютер: Заходящее солнце (Luther: The Fallen Sun) — 10 марта;

Загадочное убийство 2 (Murder Mystery 2) — 31 марта;

Тайлер Рейк 2 (Extraction 2) — 16 июня;

Они клонировали Тайрона (They Cloned Tyrone) — 21 июля;

Дева (Damsel) — 13 октября;

Зарабатывающие на боли (Pain Hustlers) — 27 октября;

Убийца (The Killer) — 10 ноября;

Оставь весь мир позади (Leave the World Behind) — 8 декабря;

Мятежная луна (Rebel Moon) — 22 декабря.

Вполне возможно, что в 2023 году на Netflix выйдет второй сезон Уэнздей. Разработчики уже неоднократно намекали на продолжение сериала, так что загадочная героиня точно еще появится на экранах.