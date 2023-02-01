Netflix заставит зрителей подтверждать доступ к учетной записи — это необходимо для борьбы з шерингом паролей. Раз в месяц нужно будет подключаться к основному Wi-Fi на территории одного домохозяйства.

Изменения будут внедрять в ближайшее время. Другими словами, если поделиться с учетной записью с другом, то он должен раз в месяц подключать устройство в вашему Wi-Fi раз в месяц и включить сериал или фильм. Это может быть смартфон, телевизор или ноутбук, с которого он пользуется Netflix.

Что касается использования на нескольких гаджетах, то это по-прежнему разрешено, но в пределах одного домохозяйства.

Сейчас смотрят

Если не подключиться к основной сети в течение 31 дня — система будет блокировать доступ устройства к сервису до подключения или создания новой учетной записи.

В Netflix также продумали и те случаи, когда владелец аккаунта часто путешествует. Ему будет выдаваться временный одноразовый код, который действует 7 дней.

Впрочем, без сбора данных не обошлось — в Netflix будут просматривать IP-адрес устройства, идентификаторы гаджетов и активность аккаунтов, чтобы заметить попытки обмануть систему.

По мнению компании, сервис теряет огромные деньги из-за злоупотребления клиентов шерингом паролей. Более 100 млн человек во всем мире не платят за услуги Netflix.

Будет ли это нововведение использоваться в Украине в ближайшее время — неизвестно. Обычно компания тестирует новые функции в тех странах, где сервис не очень популярный.

В средине января Netflix раскрыл даты будущих фильмов и сериалов 2023 года. Так, платформа назвала сроки премьер Мятежной луны от Зака Снайдера и Убийцы Дэвида Финчера.