Netflix придбав черговий український фільм – йдеться про історичний детектив. Картина називається Максим Оса. Золото песиголовця, і вона розповість історію про головного героя, який має дізнатися про долю своїх побратимів.

За сюжетом, головний герой береться за складну справу, щоб знайти золото, що зникло, і зустрітися з головним лиходієм Песиголовцем. Фільм знято за мотивами однойменного коміксу Ігоря Баранька. У ньому глядачі побачать елементи фентезі, детективу і навіть сучасної дорослої казки.

Зараз дивляться

Відомо, що головну роль зіграв Василь Кухарський, котрий прямо зараз захищає наші землі на передовій.

Реліз картини відбувся 13 жовтня, а над виробництвом працювали з 2021 року. Робота над картиною була складною – за час створення змінилося кілька режисерів.

Генеральний продюсер Валерій Боровик заявив, що на тлі цього довелося майже повністю перезнімати фільм. Втім, деякі глядачі порівняли його з Відьмаком, хоч і не обійшлося без недоробок – картину критикували через відсутність масовки.

Нагадаємо, що на початку року Netflix заявили про продовження своєї підтримки українського кіно. За минулий 2022 стрімінгова платформа допомогла профінансувати 48 українських проєктів, а також проводила майстер-класи та надавала гранти.