Компанія Apple з виходом iPhone 15 таємно додала новий показник автентичності пристрою. Йдеться про спеціальний символ, який помітний тільки під ультрафіолетом.

Про це заявив користувач Twitter під ніком Majin Bu, який показав на відео, як працює новий захист від підробок. Так, новий символ являє собою QR-код, який видно тільки під спеціальним світлом. У теорії це допоможе не опинитися обдуреним під час придбання нового флагмана. Щоправда, для цього потрібно мати з собою спеціальний ліхтарик.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023