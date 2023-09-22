22 Вересня 2023, 10:52 Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle

Компанія Apple з виходом iPhone 15 таємно додала новий показник автентичності пристрою. Йдеться про спеціальний символ, який помітний тільки під ультрафіолетом. Про це заявив користувач Twitter під ніком Majin Bu, який показав на відео, як працює новий захист від підробок. Так, новий символ являє собою QR-код, який видно тільки під спеціальним світлом. У теорії це допоможе не опинитися обдуреним під час придбання нового флагмана. Щоправда, для цього потрібно мати з собою спеціальний ліхтарик. The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

– Коробки нового iPhone 15 оснащені системою захисту, яка відображає голограми під ультрафіолетовим світлом. Такий захід запроваджено компанією Apple для розпізнавання справжніх коробок і запобігання шахрайству, – заявив блогер.

Примітно, що про це користувачі дізналися тільки в момент старту продажу iPhone 15 – шахраям знадобиться час, щоб навчитися підробляти такий захист, якщо це взагалі можливо.

Нагадаємо, що компанія Apple приховувала не тільки секретний знак на коробці – раніше стало відомо, що iPhone 15 здатний заряджати інші гаджети. Наприклад, він може віддати свій заряд іншому iPhone або навіть Android-пристрою. Щоправда, швидкість зарядки дуже низька.