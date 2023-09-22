Компания Apple с выходом iPhone 15 тайно добавила новый показатель подлинности устройства. Речь идет о специальном символе, который заметен только под ультрафиолетом.

Об этом заявил пользователь Twitter под ником Majin Bu, который показал на видео, как работает новая защита от подделок. Так, новый символ представляет собой QR-код, который виден только под специальным светом. В теории это поможет не оказаться обманутым во время приобретения нового флагмана. Правда, для этого нужно иметь с собой специальный фонарик.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

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— Коробки нового iPhone 15 оснащены системой защиты, которая отображает голограммы под ультрафиолетовым светом. Такая мера введена компанией Apple для распознавания настоящих коробок и предотвращения мошенничества, — заявил блогер.

Примечательно, что об этом пользователи узнали только в момент старта продажей iPhone 15 — мошенникам понадобится время, чтобы научиться подделывать такую защиту, если это вообще возможно.

Напомним, что компания Apple скрывала не только секретный знак на коробке — ранее стало известно, что iPhone 15 способен заряжать другие гаджеты. К примеру, он может отдать свой заряд другому iPhone или даже Android-устройству. Правда, скорость зарядки очень низкам.