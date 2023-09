Компания Apple с выходом iPhone 15 тайно добавила новый показатель подлинности устройства. Речь идет о специальном символе, который заметен только под ультрафиолетом.

Об этом заявил пользователь Twitter под ником Majin Bu, который показал на видео, как работает новая защита от подделок. Так, новый символ представляет собой QR-код, который виден только под специальным светом. В теории это поможет не оказаться обманутым во время приобретения нового флагмана. Правда, для этого нужно иметь с собой специальный фонарик.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

