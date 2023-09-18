Всі користувачі смартфонів Apple можуть інсталювати нову операційну систему iOS17. Таку можливість мають власники iPhone XS 2018 року або новішої версії.

За даними технологічної компанії Apple, операційна система має нові можливості й функції, серед яких – StandBy. Це новий повноекранний режим перегляду, який надає зручну інформацію для переглядання на відстані під час зарядки iPhone.

Зокрема, iOS 17 дозволить користувачам створити персоналізований плакат контакту на вхідний телефонний дзвінок. Відтепер можна надсилати дзвінок на голосову пошту і переглядати транскрипцію повідомлення.

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Водночас користувачі Apple мають можливість надіслати вбудовану відповідь на повідомлення після проведення пальцем праворуч. Покращиться і виправлення помилок з більшою точністю, бо iOS 17 пропонуватиме інтелектуальні текстові рекомендації.

Також контакти можуть обмінюватися контактною інформацією після наближення смартфонів один до одного. Власники Apple можуть обрати, чим вони хотіли б поділитися з іншим користувачем, наприклад, номерами телефонів або адресами електронної пошти.

Інтерактивні віджети тепер доступні на iPhone на головному та екрані блокування, а також у новому режимі очікування.

Тепер користувачі можуть завантажити певну точку карти в Apple Maps, отримати доступ до покрокової навігації, переглянути приблизний час прибуття, знайти місця, коли iPhone не під’єднано до стільникової мережі чи Wi-Fi.